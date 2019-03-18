Пока вы не уснули: Макаревич вновь загнобил россиян

Курс евро «рухнул» до психологической отметки
Курс евро упал ниже 73 рублей впервые с 31 июля 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.
Россиянам за 45 лет дали совет по увеличению доходов
Проректор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец рассказал в интервью "Российской газете", как предпенсионеры могут увеличить свои доходы.
Против России ввели новые санкции
Австралия ввела санкции в отношении россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Оценено состояние Грудинина
Федеральное агентство новостей оценило размеры состояния директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Российский «Посейдон» признан опасным для самой России
Российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» будет протестирован в «практическом варианте», что небезопасно, полагает военный эксперт Максим Климов.
Украина фактически признала Крым российским
Украинские чиновники, подписав соглашение о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, фактически признали, что Крым принадлежит России, сообщает портал «ПолитНавигатор».
В НАТО призвали Россию "вернуть" Крым
НАТО в распространенном в понедельник заявлении в связи с пятой годовщиной событий в Крыму выразила обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черноморском регионе, а также предложила "вернуть Крым" Украине.
"Хе***о выросли": Макаревич опять разочаровался в россиянах
Российский музыкант Андрей Макаревич обвинил своих слушателей в том, что они несколько лет назад "орали "Уракрымнаш".
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Накануне в шведском Эстерсунде завершился биатлонный чемпионат мира. Сборная России стала седьмой в медальном зачете.