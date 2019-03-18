Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Бразилии неожиданно посетил штаб-квартиру ЦРУ 

ТАСС 9 часов назад
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся с визитом в США, посетил в понедельник утром штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли. Об этом стало известно из публикации в Twitter его сына, депутата Национального конгресса (двухпалатный парламент Бразилии — прим. ТАСС) Эдуарду Болсонару.
"Вместе с президентом Жаиром Болсонару и его министрами направляюсь в [штаб-квартиру] ЦРУ — одной из самых уважаемых разведок в мире", — говорится в публикации в соцсети. Как указал политик, на встрече планируется обсудить региональную проблематику с экспертами самого высокого уровня.
Ранее в официальной программе визита бразильского лидера в Вашингтон, опубликованной на сайте президента, это время было зарезервировано для личных встреч. Посещение американского разведведомства не анонсировалось.
Депутат Эдуарду Болсонару возглавляет комитет по международным делам и национальной обороне нижней палаты федерального законодательного органа Бразилии. После избрания отца на пост президента страны он еще до инаугурации нынешнего главы государства совершил неофициальные поездки в Колумбию, где встретился с ее лидером Иваном Дуке, и США, где провел переговоры с консервативным крылом американского истеблишмента, конгрессменами и представителями Белого дома.
1 января 2019 года Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии. Его мандат рассчитан на четыре года. Сыновья главы государства Флавиу и Эдуарду Болсонару в октябре были избраны соответственно в верхнюю и нижнюю палаты Национального конгресса Бразилии.
ТАСС: последние новости
Аль Бано требует от Киева исключить его имя из черного списка и возместить моральный ущерб Путин рассказал, чем руководствовался, принимая решение о возвращении Крыма Россия признает Республику Македония под новым наименованием
Комментарии3
В мире , Латинская Америка , Комитет госдумы по международным делам , ЦРУ , ИТАР-ТАСС , Бразилия , США
Читайте также
Видео
Путин открыл «тайну» возвращения Крыма
Политика Статьи
Началову убила «супербактерия»
Шоу-бизнес
Путин заговорил на украинском
Политика
«Самая большая боль»: дочь узнала о смерти Началовой
Шоу-бизнес
Научим, как Родину любить: Лоза осадил Макаревича за Крым
Шоу-бизнес Статьи
Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей
Украина В мире
«Мне очень плохо»: последние слова Началовой перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Киев пришел в ярость после приезда Путина в Крым
Политика В мире
Актер «Физрука» жестко опозорился, поздравляя Грачевского
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Макаревич вновь загнобил россиян
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение