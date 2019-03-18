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Австралия ввела новые санкции против России 

RT на русском + ещё 54 3 часа назад
Фото: © David Wall/Danita Delimont globallookpress.com
Австралия вводит новые санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении канадского Министерства иностранных дел.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что ограничения были введены против семи россиян за их роль в инциденте в Керченском проливе.
В МИД указали, что Австралия также вводит санкции против «трёх лидеров» из неконтролируемых Киевом частей Донецкой и Луганской областей.
15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Позднее США и Канада ввели новые ограничительные меры в отношении России.
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В мире , Политика , Социология , МИД , ЕС , Австралия
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