Австралия ввела новые санкции против России 

Австралия вводит новые санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении канадского Министерства иностранных дел.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что ограничения были введены против семи россиян за их роль в инциденте в Керченском проливе.
В МИД указали, что Австралия также вводит санкции против «трёх лидеров» из неконтролируемых Киевом частей Донецкой и Луганской областей.
15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Позднее США и Канада ввели новые ограничительные меры в отношении России.