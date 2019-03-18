Австралия ввела новые санкции против России

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ограничения были введены против семи россиян за их роль в инциденте в Керченском проливе.

В МИД указали, что Австралия также вводит санкции против «трёх лидеров» из неконтролируемых Киевом частей Донецкой и Луганской областей.