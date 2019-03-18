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Порошенко провозгласил избавление Украины от «шантажа РФ» в атомной и газовой сферах 

ТАСС 8 минут назад
Фото: Reuters
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина покончила с зависимостью от России в атомной энергетике и газовой сфере.
"Мы избавились от шантажа России в атомной энергетике. Мы преодолели газовый шантаж России", — сказал он в понедельник во время визита в Хмельницкую область
Украинская атомная энергетика, по словам Порошенко, после провозглашения независимости Украины продолжительное время "вращалась исключительно в российской орбите". "РФ использовала зависимость Украины от российских технологий, оборудования, топлива, чтобы шантажировать не только "Энергоатом", а всю украинскую энергетику", — уверен президент. Газовые соглашения с Россией от 2009 года он назвал "петлей на шее Украины".
По его словам, теперь гарантом энергетической безопасности и развития экономики Украины является именно атомная энергетика. В подтверждение своих слов он привел данные о том, что в 2014 году доля АЭС в выработке электроэнергии составляла 47-48%, а сегодня — 54-58%.
При этом Порошенко особо выделил постепенный отказ Украины от российского ядерного топлива, в результате чего уже шесть из 13 имеющихся в стране атомных энергоблоков, или 46% всей атомной генерации, работают на американском топливе. Следующим стратегическим шагом президент назвал создание собственного завода по производству ядерного топлива в составе компании "Энергоатом" и строительство централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС, которое ведется с 2017 года за счет американского кредита в размере $250 млн 31 марта на Украине пройдут очередные президентские выборы. Нынешний глава государства построил всю свою избирательную кампании на тезисах о необходимости разорвать связи с Россией и стремиться к вступлению в ЕС и НАТО.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , ЕС , Росэнергоатом , НАТО
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