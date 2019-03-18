Порошенко провозгласил избавление Украины от «шантажа РФ» в атомной и газовой сферах

"Мы избавились от шантажа России в атомной энергетике. Мы преодолели газовый шантаж России", — сказал он в понедельник во время визита в Хмельницкую область

Украинская атомная энергетика, по словам Порошенко, после провозглашения независимости Украины продолжительное время "вращалась исключительно в российской орбите". "РФ использовала зависимость Украины от российских технологий, оборудования, топлива, чтобы шантажировать не только "Энергоатом" , а всю украинскую энергетику", — уверен президент. Газовые соглашения с Россией от 2009 года он назвал "петлей на шее Украины".

По его словам, теперь гарантом энергетической безопасности и развития экономики Украины является именно атомная энергетика. В подтверждение своих слов он привел данные о том, что в 2014 году доля АЭС в выработке электроэнергии составляла 47-48%, а сегодня — 54-58%.