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Депутат Рады посетовал на «искусственную украинизацию» 

Газета.Ru + ещё 11 8 минут назад
Фото: ТАСС
Депутат Рады, лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович считает, что закон об обязательном использовании украинского языка в госучреждениях является инструментом "искусственной украинизации". Свое мнение он выразил в эфире NewsOne.
Рабинович заявил, что одновременное использование русского и украинского языков не мешает жителям Украины. При этом законопроект о функционировании языка предполагает "тотальную украинизацию", считает политик. Он заключил, что "заставлять" русскоязычных жителей страны "искусственно украинизироваться" нельзя, так как такое принуждение является "нарушением закона".
Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине.
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