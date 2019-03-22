Депутат Рады посетовал на «искусственную украинизацию»

Депутат Рады, лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович считает, что закон об обязательном использовании украинского языка в госучреждениях является инструментом "искусственной украинизации". Свое мнение он выразил в эфире NewsOne.

Рабинович заявил, что одновременное использование русского и украинского языков не мешает жителям Украины. При этом законопроект о функционировании языка предполагает "тотальную украинизацию", считает политик. Он заключил, что "заставлять" русскоязычных жителей страны "искусственно украинизироваться" нельзя, так как такое принуждение является "нарушением закона".