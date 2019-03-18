«СБУ готова предать президента». Зачем на митинги Порошенко приводят свиней

У президента Украины Петра Порошенко объявились новые враги. Теперь во время предвыборной кампании ему приходится не только противостоять конкурентам, но и убегать от националистов. "Активисты" приводят на встречу с главой государства свиней и прогоняют его со сцены.

Активисты против активистов

С14* и "Национальный корпус" удостоились упоминания в отчете Госдепа США . В документе, посвященном соблюдению прав человека, эти организации названы группами расовой ненависти, "осуществлявшими незаконные задержания при видимом попустительстве правоохранительных органов ".

К прежним "подвигам" радикалов добавляются новые. Образовались два лагеря: курируемый администрацией президента С14* митингует против МВД, а созданный на базе полка "Азов" "Национальный корпус" систематически срывает предвыборные мероприятия Петра Порошенко.

Националисты преследуют Порошенко весь март. Шестнадцатого марта в Киеве члены "Нацкорпуса" забросали плюшевыми свиньями здание администрации президента Украины.

Ранее в Черкассах , куда глава государства приехал агитировать за себя, попытались сорвать его выступление и атаковали заслоны полицейских, охранявших сцену. Таким образом боевики выражали возмущение коррупционным скандалом в окружении президента. Заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря заподозрили в том, что они наживались на поставках запчастей для боевой техники украинской армии.

Полиция сдержала натиск, но Порошенко ушел с собственного митинга. Поле боя осталось за "общественниками". Они забрались на сцену, и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий призвал собравшихся "сказать нет" этому "позорному режиму".

А в Житомире активисты "Нацкорпуса" кричали главе государства: "Позор!" и "Мародеры!" Порошенко огрызнулся, мол, акция против него проплаченная, но быстро свернул мероприятие.

Подарить "свинарчука"

Когда Порошенко собрался в Луцк , его администрация уже не сообщала о маршруте передвижения, чтобы активисты не успели подготовиться. Но те не собирались сдаваться. И дважды на театральную площадь, где был намечен митинг, приводили свиней на поводке.

"Свиноводов" задержали. Один из них пояснил полицейским, что хотел подарить президенту "малого Свинарчука" (Свинарчук — настоящая фамилия Олега Гладковского). "Надоела эта ложь и коррупция", — добавил он.

Другие граждане, ожидавшие главу государства, развернули транспаранты с надписями: "Господин президент, сколько заработали ваши друзья на откатах с оборонки?", "Господин Порошенко, кто ответил за Дебальцево?" (там украинская армия потерпела поражение от ополчения). На фасаде многоэтажки вывесили баннер: "Ты стал президентом на крови ребят из 51-й мотострелковой бригады (эта часть понесла большие потери в ходе силовой операции в Донбассе. — Прим. ред.). Чтоб скрыть твои преступления, твои генералы ее уничтожили".

Но Порошенко в чем-то удалось переиграть оппонентов. Его выступление состоялось на десять часов позже намеченного времени, не все активисты смогли столько ждать. Впрочем, спич президента был краток. И, как уверяли очевидцы, в толпе неизвестные молодые люди вырывали антипрезидентские транспаранты у граждан.

Порошенко учится на ошибках. В Закарпатье он стремительно перемещался с места на место, не давая противникам сгруппироваться и устроить дебош. Правда, в Ужгороде президент снова допустил забавную оговорку: "Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных, — всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край". Но потом выступал без сучка и задоринки.

"Не стыдно прятаться за моей спиной?"

На борьбу с националистами штаб Порошенко мобилизовал силовиков. Военнослужащие Вооруженных сил Украины устроили флешмоб под девизом "Не раскачивать лодку". Один из военных сфотографировался с плакатом: "Национальный корпус, Нацдружины, хорош страну качать. У нас война, если вы не в курсе. Хотя где война, а где вы?" Женщина-военнослужащая позировала с листком бумаги: "Нацкорпус, не стыдно прятаться за моей спиной?"

Социологические исследования фонда "Украинская политика" показывают, что в предвыборной гонке по-прежнему лидирует комик Владимир Зеленский , — за него 16,4 процента опрошенных. Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Порошенко пока занимают второе и третье места — 15,9 и 15,5 процента соответственно.

Итоги другого исследования были восприняты на Украине как сенсация. Киевский международный институт социологии зафиксировал рекордный за пять лет прилив симпатий к русским и России. На западе Украины оказалось около 70 процентов симпатизантов гражданам "страны-агрессора", на юге и востоке — до 87. К России как к государству хорошо и очень хорошо относятся 41 процент жителей запада, на юге и востоке — 70-75 процентов. Средний по стране показатель — 57 процентов. Это наивысшие результаты с мая 2014-го.

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев видит в этом отторжение лозунга Порошенко "Геть от Москвы!" "То, как украинские националисты гоняют президента страны, вызывает злорадство у русскоязычного электората. Политика нынешнего Киева — большевизм, только в национальной упаковке, а это неприемлемо для большинства", — уверен эксперт.

"Кампания Порошенко "запнулась", теперь еще очевиднее, что ему придется идти на фальсификации. Как говорят, бегущий генерал вызывает панику или смех. А какие чувства возникают при виде бегающего от своих же сограждан главнокомандующего? Даже Зеленский, на которого во Львове натравили ветеранов АТО (так в Киеве называли силовую операцию в Донбассе. — Прим. ред.) выглядел изрядно потерявшимся, но не сбежал и не прикрылся охраной", — говорит Золотарев.

Кирилл служит в одном из силовых ведомств Украины, по профессиональным обязанностям принимает участие в наблюдении за предвыборной кампанией. "Порошенко и его политтехнологи, в общем, грамотно отбили атаки националистов. Где-то они привлекли на свою сторону военных из ВСУ, где-то технично не дали сорвать митинги, где-то СБУ прессовала "азовцев", бойцов "Нацкорпуса" и тому подобную публику — например, провели обыски у бойцов и командиров роты МВД "Восточный корпус", — отмечает он.

По словам Кирилла, "люди Порошенко установили частичный контроль и над "Укропом", который раньше принадлежал олигарху Игорю Коломойскому". "Укроп" могли задействовать для силовой поддержки Зеленского, но на Банковой (на этой улице в Киеве находится администрация президента Украины. — Прим. ред.) перехватили рычаги управления. Де-факто "Укроп" обезглавили еще в 2016-м. Порошенко "передушил" многих буйных лидеров националистов", — добавляет собеседник РИА Новости

И все же действующий президент сдает позиции. "На него идет информационная атака со всех сторон, у Порошенко нет союзников. (Глава МВД Арсен. — Прим. ред.) Аваков перешел на сторону Тимошенко открыто. Заколебались даже руководители СБУ, они уже рассматривают на посту главы креатуру "Тюльки" (прозвище Тимошенко. — Прим. ред.) — потомственного кагэбэшника генерала Андрея Кожемякина . На это и расчет — не давать Порошенко опомниться. Вбрасываются самые дикие слухи: в Бердянске якобы изнасиловали ветерана АТО из-за ордена "За мужество" — виноват Порошенко. "Патриоты" негодуют, "вата" скалит зубы. Никто проверять ничего не будет, все верят в любую чушь. Порошенко окружили", — считает силовик.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.