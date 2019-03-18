Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, каким образом можно вернуть украинцев обратно в страну.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата кабинета министров Украины, по мнению премьера, этого добиться можно индустриализацией страны и созданием новых рабочих мест.
«У нас есть много вещей, которые нужно сохранять и приумножать. Некоторые из них хотели бы перенять наши западные партнёры. А в некоторых надо менять систему. Всё это вместе позволит вернуть специалистов на Украину», — сказал политик.
По его словам, правительство Украины должно стремиться к проведению политики, которая бы способствовала росту качества жизни украинцев.
«Нам нужна ответственная политика и то качество жизни, которое даёт возможность себя реализовать. К этому мы и стремимся», — добавил он.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы является не катастрофой, а «мегавызовом» для государства.