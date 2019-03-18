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Гройсман рассказал, как можно вернуть украинцев из-за границы 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, каким образом можно вернуть украинцев обратно в страну.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата кабинета министров Украины, по мнению премьера, этого добиться можно индустриализацией страны и созданием новых рабочих мест.
«У нас есть много вещей, которые нужно сохранять и приумножать. Некоторые из них хотели бы перенять наши западные партнёры. А в некоторых надо менять систему. Всё это вместе позволит вернуть специалистов на Украину», — сказал политик.
По его словам, правительство Украины должно стремиться к проведению политики, которая бы способствовала росту качества жизни украинцев.
«Нам нужна ответственная политика и то качество жизни, которое даёт возможность себя реализовать. К этому мы и стремимся», — добавил он.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы является не катастрофой, а «мегавызовом» для государства.
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Комментарии3
В мире , Украина , Павел Климкин , Владимир Гройсман , МИД , Правительство Украины
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