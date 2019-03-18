Гройсман рассказал, как можно вернуть украинцев из-за границы

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата кабинета министров Украины, по мнению премьера, этого добиться можно индустриализацией страны и созданием новых рабочих мест.

«У нас есть много вещей, которые нужно сохранять и приумножать. Некоторые из них хотели бы перенять наши западные партнёры. А в некоторых надо менять систему. Всё это вместе позволит вернуть специалистов на Украину», — сказал политик.

По его словам, правительство Украины должно стремиться к проведению политики, которая бы способствовала росту качества жизни украинцев.

«Нам нужна ответственная политика и то качество жизни, которое даёт возможность себя реализовать. К этому мы и стремимся», — добавил он.