В Киеве подожгли магазин Roshen

Неизвестные в воскресенье вечером подожгли магазин Roshen на Оболонском проспекте в Киеве, передает в понедельник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы

"По предварительной информации, злоумышленники облили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания. К счастью, никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества", — говорится в сообщении.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Как отмечается, все найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.