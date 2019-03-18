В Киеве подожгли магазин Roshen 

Неизвестные в воскресенье вечером подожгли магазин Roshen на Оболонском проспекте в Киеве, передает в понедельник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
"По предварительной информации, злоумышленники облили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания. К счастью, никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества", — говорится в сообщении.
Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Как отмечается, все найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Петру Порошенко. Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может. Вместе с тем после вступления в должность президента Порошенко передал управление корпорацией в "слепой" траст.