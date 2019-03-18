Савченко предположила, что украинцам на выборах могут «подсунуть свинью»

"Пока Порошенко и Тимошенко по старой привычке, в предвыборной лихорадке, пытаются утопить друг друга в дерьме — Зеленскому, казалось бы, и делать ничего не нужно, просто плыть по намазанный маслом дороге в президентство. Но настолько легко все получится? Зеленский легко заводит публику на концертах, но получится ли ему мобилизовать свой электорат, поднять их с диванов, оторвать от телевизора и довести до избирательных урн 31 марта — время покажет, потому что Украина — не США и не Франция", — говорится в обращении Савченко к украинцам, опубликованном на ее странице в Facebook.

По ее мнению, Тимошенко перед выборами президента "спокойна, как сама смерть". Она предположила, что политик может знать то, чего не знаю простые украинцы. В тоже время, по ее мнению, в этот раз перед выборами "нервозность бьет Порошенко".