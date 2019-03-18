Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, оценила тройку лидеров на предстоящих 31 марта президентских выборах и предположила, что украинцам могут "подсунуть свинью".
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
"Пока Порошенко и Тимошенко по старой привычке, в предвыборной лихорадке, пытаются утопить друг друга в дерьме — Зеленскому, казалось бы, и делать ничего не нужно, просто плыть по намазанный маслом дороге в президентство. Но настолько легко все получится? Зеленский легко заводит публику на концертах, но получится ли ему мобилизовать свой электорат, поднять их с диванов, оторвать от телевизора и довести до избирательных урн 31 марта — время покажет, потому что Украина — не США и не Франция", — говорится в обращении Савченко к украинцам, опубликованном на ее странице в Facebook.
По ее мнению, Тимошенко перед выборами президента "спокойна, как сама смерть". Она предположила, что политик может знать то, чего не знаю простые украинцы. В тоже время, по ее мнению, в этот раз перед выборами "нервозность бьет Порошенко".
"Наблюдая за их поведением закрадывается мысль — а не подсунут нам свинью?.. Порошенко — войну и очередное военное положение… Зеленский — предательство и сдачу интересов в пользу Тимошенко? Тимошенко — холодную и циничную смерть нашей, украинской, нации?", — добавила Савченко.