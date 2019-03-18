Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко предположила, что украинцам на выборах могут «подсунуть свинью» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, оценила тройку лидеров на предстоящих 31 марта президентских выборах и предположила, что украинцам могут "подсунуть свинью".
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
"Пока Порошенко и Тимошенко по старой привычке, в предвыборной лихорадке, пытаются утопить друг друга в дерьме — Зеленскому, казалось бы, и делать ничего не нужно, просто плыть по намазанный маслом дороге в президентство. Но настолько легко все получится? Зеленский легко заводит публику на концертах, но получится ли ему мобилизовать свой электорат, поднять их с диванов, оторвать от телевизора и довести до избирательных урн 31 марта — время покажет, потому что Украина — не США и не Франция", — говорится в обращении Савченко к украинцам, опубликованном на ее странице в Facebook.
По ее мнению, Тимошенко перед выборами президента "спокойна, как сама смерть". Она предположила, что политик может знать то, чего не знаю простые украинцы. В тоже время, по ее мнению, в этот раз перед выборами "нервозность бьет Порошенко".
"Наблюдая за их поведением закрадывается мысль — а не подсунут нам свинью?.. Порошенко — войну и очередное военное положение… Зеленский — предательство и сдачу интересов в пользу Тимошенко? Тимошенко — холодную и циничную смерть нашей, украинской, нации?", — добавила Савченко.
Последние новости
Врач рассказал об обстоятельствах смерти Началовой Порошенко назвал новые санкции против России "триединым ударом" В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России
Комментарии
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Верховная Рада
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва нашла способ проучить Киев за Крым
Политика
Пока вы спали: Конец ДРСМД грозит «случайной» войной
Общество
Корчевников не сдержал эмоции после смерти Началовой
Шоу-бизнес
Бородину обвинили в неуважении к памяти Началовой
Шоу-бизнес
«Хе***о выросли»: Макаревич опять разочаровался в россиянах
Шоу-бизнес Общество
Очевидцы сообщили о ЧП на станции метро в Москве
Новости Москвы Происшествия
Блондинка демонстративно оплевала храм
Общество Происшествия
Аксенов назвал экспромтом решение о воссоединении Крыма
Политика
Крушение самолета снял пассажир
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение