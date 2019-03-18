Президент Австрии призвал европейские страны «не плясать под дудку Трампа»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в интервью газете Welt призвал европейские страны "не плясать под дудку" президента США Дональда Трампа в вопросах, по которым между Европой и США существуют "разногласия во мнениях".

"Президент США Трамп без какого-либо повода расторг соглашение с Ираном по ядерной программе, в рамках которого Вашингтон годами участвовал в переговорах и участником которого являлся, а затем запретил европейским фирмам вести бизнес с Ираном под угрозой серьезных санкций. По-моему, это уже слишком. Европейцы не должны плясать под дудку Трампа", — заявил Ван дер Беллен в интервью изданию.

Президент Австрии подчеркнул, что европейские страны должны вести более независимую политику также и в других вопросах, по которым между Европой и США существуют "разногласия во мнениях".

В январе посол США в Берлине Ричард Гренелл направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил о "значительном риске санкций" в связи с реализацией проекта газопровода "Северный поток — 2".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.