«Захватить Марс»: в Сети высмеяли Порошенко, пообещавшего вернуть Крым

Интернет-пользователи отметили, что в преддверии президентских выборов Порошенко готов давать любые обещания.

"Ожила у него фантазия перед выборами", — написала Екатерина Мельникова.

"Да он сейчас и присоединить Техас пообещает, и захватить Марс. Все поставлено на карту", — сыронизировал Almost Famous.

"Когда очень сильно хочется избраться президентом, то можно обещать даже звезду с неба", — отметила Валентина Кузеванова.

"Забудь его забудь… ушел твой Крым как дым… ведь у него в мечтах не ты", — ответила Наталья Ефимова словами известной песни.

"Обещать — не значит жениться", — добавил Андрей Бычков.

Многие также напомнили, что Крым вернулся России в марте 2014 года.

"Запоздал с обещаниями. Крым уже пять лет, как вернули", — написал Илья Мудрый.

"Так он уже вернул Крым России, еще в 2014-м", — заявил Дмитрий Соколов.

Ранее украинский лидер написал в Facebook, что Крым якобы будет возвращен Украине "сразу же после президентских выборов".

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта. На пост президента претендуют 39 кандидатов. По данным опросов, рейтинг Петра Порошенко составляет примерно 20 процентов.