Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к операции по захвату власти в стране

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье призвал жителей страны приготовиться к проведению операции "Свобода", которая приведет к захвату власти в Венесуэле . Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Пришло время подготовиться к проведению операции "Свобода" и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы", — написал он.

Оппозиционер добавил, что для проведения операции по всей стране создаются "Комитеты помощи свободе".

"Им будет поручено пропагандировать действия с целью прекращение узурпации в каждом районе, секторе, профсоюзе, образовательном учреждении, государственном органе", — пояснил он.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.