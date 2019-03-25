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Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к операции по захвату власти в стране 

ТАСС + ещё 53 4 часа назад
Фото: epa
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье призвал жителей страны приготовиться к проведению операции "Свобода", которая приведет к захвату власти в Венесуэле. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Пришло время подготовиться к проведению операции "Свобода" и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы", — написал он.
Оппозиционер добавил, что для проведения операции по всей стране создаются "Комитеты помощи свободе".
"Им будет поручено пропагандировать действия с целью прекращение узурпации в каждом районе, секторе, профсоюзе, образовательном учреждении, государственном органе", — пояснил он.
23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.
Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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Комментарии32
В мире , Латинская Америка , Венесуэла
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