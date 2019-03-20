Си Цзиньпин пригласил Назарбаева в Пекин

Также в ходе встречи Сяо и Назарбаев обсудили вопросы укрепления отношений между двумя странами.

Китайский дипломат передал Назарбаеву приглашение принять участие во 2-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который состоится в апреле текущего года.

Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта.