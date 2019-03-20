Посол Китая Чжан Сяо в ходе встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым передал ему приглашение от редседателя КНР Си Цзиньпина посетить ПЕкин, передает РИА "Новости".
Также в ходе встречи Сяо и Назарбаев обсудили вопросы укрепления отношений между двумя странами.
Китайский дипломат передал Назарбаеву приглашение принять участие во 2-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который состоится в апреле текущего года.
Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта.