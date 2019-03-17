Президент Сербии Александр Вучич был освистан у своей резиденции "Андричев венац". Вучич выслушал оскорбительные выкрики и обвинения в воровстве. Он пытался пообщаться с людьми, но увидел, что те пытаются его перекричать, поэтому пожелал собравшимся всего наилучшего, сел в автомобиль и уехал.
Оппозиционеры заявляли, что не выпустят его из здания, но прибывший спецназ и последующие задержания заставили их свернуть митинг и переместиться к полицейскому участку, где находятся задержанные, передает ТАСС.
В воскресенье политик выступил с телеобращением к народу. Он обращался к гражданам из-за массовых демонстраций, направленных против его авторитарной политики. В это время оппозиционеры пытались проникнуть в его резиденцию, но им помешала полиция.
После Вуйчич начал распространять обращения через соцсети. Он уверяет, что будет бороться за достойную Сербию.
В накалившейся обстановке президент считает виновным главу парламентского движения "Двери" Бошко Обрадовича, бывшего председателя Демократической партии и экс-мэра Белграда Драгана Джиласа. В их адрес он употребил несколько оскорбительных выражений, передает РИА Новости.