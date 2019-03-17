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Болтон предложил обсудить разоружение с Россией и Китаем 

360tv.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Джон Болтон испугался, что у Китая растет ядерный потенциал. Поэтому он предложил властям КНР провести переговоры по контролю над вооружениями. Также на этой встрече он ждет и Россию.
США и Россия могут провести переговоры в сфере контроля над ядерным оружием. Такое развитие ситуации допускает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Его процитировало издание The Hill.
К обсуждению он хочет пригласить и Китай. КНР в последнее время наращивает свой ядерный потенциал. Именно поэтому Америка задумалась над укреплением национальной системы противоракетной обороны.
«И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с русскими, может иметь смысл включить Китай в эту дискуссию», — заявил Джон Болтон.
На это заявление отреагировал первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, Россия рассмотрит предложение США по присоединению Китая к переговорам по разоружению, если «они будут иметь реальное наполнение».
Кроме того, Болтон добавил, что Китай придерживается той же позиции по Северной Кореи, что и США. Тем не менее КНР проводит недостаточно жесткую политику в отношении КНДР, считает советник президента.
«Они контролируют 90% внешней торговли КНДР, поэтому Китай может сыграть здесь очень важную роль», — добавил Джон Болтон.
Вашингтон приступил к процедуре выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией 2 февраля. РФ дали шесть месяцев на возвращение к полному и проверяемому соблюдению договора. Если этого не произойдет, Америка расторгнет договор.
Президент России Владимир Путин тогда же заявил о готовности к зеркальному ответу. В итоге РФ тоже приостановила участие в договоре, при этом страна не собирается втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений.
Китай не заинтересован в присоединении к ДРСМД, об этом говорила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
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В мире , США , Андреа Томпсон , Владимир Джабаров , Джон Болтон , Владимир Путин , Совет Федерации , Китай
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