Глава одесской полиции не смог прочитать сводку на украинском

На Украине активисты потребовали ввести ответственность за использование русского языка. Вот только непонятно, кто будет наказывать и кого. Ведь даже глава полиции Одесской области не смог на родном украинском зачитать сводку.

Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин не смог зачитать сводку на украинском языке. Как видно на записи, распространяемой в соцсетях, некоторые слова он смог произнести только после нескольких попыток, а «одинадцятирічная» и вовсе пришлось убрать из текста.

Головин должен был на камеру рассказать, что в результате поисковой операции правооохранителей сразу нескольких районов им удалось найти 11-летнюю девочку. Она госпитализирована, ее обидчик задержан. Однако ловить злоумышленников для полицейского оказалось проще, чем говорить на украинском.

Как видно из записи, некоторых слов он не знал совсем и не понимал смысла предложений. Наибольшие затруднения вызвали «мисливцi», «усю нiч» и «не тiльки». В итоге Головину понадобилось несколько дублей.

Свои попытки Головин самокритично назвал «херней», попросив убрать ее.

Видео опубликовал украинский активист Сергей Стерненко.

«Давайте поддержим генерала репостами и пожелаем научиться быть настоящим охотником за преступностью! Спасибо неравнодушным правоохранителям за видео», — прокомментировал Стерненко опубликованный ролик.