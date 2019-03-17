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Тимошенко обещает Порошенко и его окружению тюрьму за коррупцию и «тарифную вакханалию» 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пригрозила тюрьмой действующему президенту страны Петру Порошенко и его окружению за коррупцию и тарифную политику, которая привела к обнищанию украинцев. Об этом она заявила в воскресенье во время митинга в Чугуеве (Харьковская область), сообщила пресс-служба партии.
"Порошенко и все его коррупционное окружение будут отвечать по закону и за зарабатывание миллионных состояний на собственной армии во время войны, и за тарифную вакханалию, которая привела к обнищанию украинцев", — заявила она. При том она подчеркнула, что после избрания президентом первым делом выполнит обязательство, которое принимал Порошенко во время своей инаугурации. "Я посажу за коррупцию трех его друзей", — сказала она, добавив вместе с тем, что "тремя друзьями не обойдется".
Тимошенко напомнила об обнародованном журналистском расследовании, которое разоблачило "коррупцию президента" и его окружения на поставках из "страны-агрессора" непригодных запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам, и которое продемонстрировало всю "фальшивость патриотических лозунгов Порошенко". "Нам надо будет всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности", — подчеркнула лидер "Батькивщины", анонсируя свои первоочередные шаги после победы на президентских выборах.
По ее словам, власть понесет ответственность и за "тарифную вакханалию", устроенную за время своего правления. Незаконное повышение цен на газ для населения, сказала лидер партии, стало еще одним источником обогащения за счет людей.
Тимошенко напомнила также об обнародованном на днях решении Окружного административного суда Киева, в котором он признал, что "тарифы установлены необоснованно, цена на газ завышена незаконно", за что команда Тимошенко два года судилась с правительством. Кандидат в президенты предупредила, ее приход к власти положит конец коррупционной жизни олигархической системы, которая лишь меняет лицо на каждых выборах. "Мы с ними договариваться не будем, ведь каждый, кто с ними договорится, закрывает будущее для Украины. Мы знаем, как все поставить на место", — подчеркнула Тимошенко.
Она пообещала также, что новая власть выведет контрольные органы из-под влияния президента, чтобы прекратить коррупцию и олигархию в стране. "Сделать это позволит новая конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме", — сказала Тимошенко.
Первый тур президентских выборов пройдет 31 марта. Лидер "Батькивщины" является наряду с Владимиром Зеленским и Петром Порошенко фаворитом в президентской гонке.
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Комментарии
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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