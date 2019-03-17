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Тимошенко пообещала отправить Порошенко в тюрьму в случае победы на выборах 

Рамблер + ещё 3 56 минут назад
Фото: ТАСС
Юлия Тимошенко заявила, что посадит «Порошенко и его друзей», как только станет президентом Украины.
Порошенко пообещал «сделать шаги» для возвращения Крыма и Донбасса
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала тюрьму Порошенко и его окружению за миллионы, заработанные на крови украинцев, обнищание народа и взвинчивание цен на коммунальные услуги. Такое заявление она сделала на митинге в городе Чугуеве Харьковской области, сообщает пресс-служба «Батькивщины».
«Порошенко и все его коррупционное окружение будут отвечать по закону и за зарабатывание миллионных состояний на собственной армии во время войны, и за тарифную вакханалию, которая привела к обнищанию украинцев», — заявила Тимошенко.
По ее словам, придя к власти, она не намерена договариваться с олигархами вроде Порошенко.
«Мы с ними договариваться не будем… Мы знаем, как все поставить на место», — сказала лидер «Батькивщины», подчеркнув, что посадит за коррупцию как минимум трех друзей Порошенко».
Сам Порошенко на сегодняшней встрече с избирателями в Киеве заявил, что «уверен в своей победе на выборах».
Выборы президента Украины должны состояться 31 марта этого года. Фаворитами, по мнению социологов, являются Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.
Комментарии27
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Республика Крым
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