Тимошенко пообещала отправить Порошенко в тюрьму в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала тюрьму Порошенко и его окружению за миллионы, заработанные на крови украинцев, обнищание народа и взвинчивание цен на коммунальные услуги. Такое заявление она сделала на митинге в городе Чугуеве Харьковской области, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

«Порошенко и все его коррупционное окружение будут отвечать по закону и за зарабатывание миллионных состояний на собственной армии во время войны, и за тарифную вакханалию, которая привела к обнищанию украинцев», — заявила Тимошенко.

По ее словам, придя к власти, она не намерена договариваться с олигархами вроде Порошенко.

«Мы с ними договариваться не будем… Мы знаем, как все поставить на место», — сказала лидер «Батькивщины», подчеркнув, что посадит за коррупцию как минимум трех друзей Порошенко».

Сам Порошенко на сегодняшней встрече с избирателями в Киеве заявил, что «уверен в своей победе на выборах».