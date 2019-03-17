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Опрос: почти 90% венесуэльцев хотят ухода Мадуро с поста президента 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Reuters
Порядка 90% венесуэльских граждан хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента.
Такие результаты опроса общественного мнения, проведенного венесуэльской компанией Meganalisis, обнародовала на своем сайте в субботу газета El Nacional.
Исследование было организовано с 11 по 14 марта в 16 самых населенных штатах и 32 городах республики, в нем приняли участие 1,1 тыс. человек. Из них 88,9% выступили за скорейшую отставку Мадуро и его правительства. Статистическая погрешность при проведении опроса составила 3,3%.
Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В 2019 году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками.
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В мире , Латинская Америка , Социология , Николас Мадуро
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