Опрос: почти 90% венесуэльцев хотят ухода Мадуро с поста президента

Порядка 90% венесуэльских граждан хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента.

Такие результаты опроса общественного мнения, проведенного венесуэльской компанией Meganalisis, обнародовала на своем сайте в субботу газета El Nacional.

Исследование было организовано с 11 по 14 марта в 16 самых населенных штатах и 32 городах республики, в нем приняли участие 1,1 тыс. человек. Из них 88,9% выступили за скорейшую отставку Мадуро и его правительства. Статистическая погрешность при проведении опроса составила 3,3%.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В 2019 году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками.