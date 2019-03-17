Порошенко анонсировал новую ракетную программу

Президент Украины Пётр Порошенко в случае переизбрания пообещал запустить новую военную ракетную программу. Такое заявление он сделал на встрече со своими сторонниками в центре Киева.

«Следующую каденцию начну с обновлённой военной ракетной программы. Теперь мы сможем выпускать такие ракеты, которые смогут лететь дальше, чем сейчас, и это должно сдерживать нашего врага, потому что его территория тоже становится уязвимой», — цитирует Порошенко ТАСС.

По его словам, дорога к миру лежит через укрепление армии. Он напомнил, что свой срок он начинал с поиска бронежилетов и касок для армии. Теперь настало время для обновления ракетной программы

Встреча Порошенко с избирателями проходит на Михайловской площади в Киеве. Ранее полиция усилила охрану общественного порядка в центральной части Киева в связи с проведением встречи. Движение автотранспорта на прилегающих к Михайловской площади улицах перекрыто.

Ранее украинский лидер заявил, что страна готова приступить к созданию мощных ракетных установок, чтобы бороться с «российской агрессией». Об этом он рассказал во время своего выступления на заседании Совета национальной безопасности и обороны, писал News.ru.