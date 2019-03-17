Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко анонсировал новую ракетную программу 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Президент Украины Пётр Порошенко в случае переизбрания пообещал запустить новую военную ракетную программу. Такое заявление он сделал на встрече со своими сторонниками в центре Киева.
«Следующую каденцию начну с обновлённой военной ракетной программы. Теперь мы сможем выпускать такие ракеты, которые смогут лететь дальше, чем сейчас, и это должно сдерживать нашего врага, потому что его территория тоже становится уязвимой», — цитирует Порошенко ТАСС.
По его словам, дорога к миру лежит через укрепление армии. Он напомнил, что свой срок он начинал с поиска бронежилетов и касок для армии. Теперь настало время для обновления ракетной программы
Встреча Порошенко с избирателями проходит на Михайловской площади в Киеве. Ранее полиция усилила охрану общественного порядка в центральной части Киева в связи с проведением встречи. Движение автотранспорта на прилегающих к Михайловской площади улицах перекрыто.
Ранее украинский лидер заявил, что страна готова приступить к созданию мощных ракетных установок, чтобы бороться с «российской агрессией». Об этом он рассказал во время своего выступления на заседании Совета национальной безопасности и обороны, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Митингующие окружили резиденцию Вучича Порошенко рассказал о планах на второй президентский срок Отношение Запада к крымскому референдуму осудили в ЕС
Комментарии2
В мире , Армия , Оружие , Украина , Петр Порошенко , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Началова, Фриске, Бодров, Децл: проклятье «Последнего героя»
Шоу-бизнес Статьи
Порошенко анонсировал решительные шаги в Крыму и Донбассе
Украина В мире
Авиаудары в Сирии: погибли мирные жители
Армия Азия
Опасная выходка экстремалов из Уфы попала на видео
Происшествия
В Крыму развернули самый большой триколор
Общество
Путин посетит Крым
Политика
Украинцы освистали Порошенко
В мире Украина
Развертывание С-400 под Калининградом показали на видео
Армия Оружие
У крымчан нет ностальгии по украинскому прошлому
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение