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На митинге в центре Киева «титушки» напали на противников Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
На противников президента Украины Петра Порошенко во время его выступления на Михайловской площади в центре Киева напали «титушки» — группа молодых людей в черной одежде с лентами в расцветку украинского флага, сообщили украинские СМИ.
Митингующих с плакатом против Порошенко взяли в кольцо молодые люди с ленточками в расцветку флага Украины. Их было около 15 человек в возрасте от 17 до 23 лет, все одеты в черное, сообщает «Страна».
Группа противников Порошенко выкрикивала «Ганьба!» («Позор!»), на плакатах было написано «Где отрубленные руки?» и «Прекрати красть!».
Вокруг митингующих, пишет издание, быстро собрались «молодые парни, похожие на титушек». После небольшого столкновения они вырвали из рук активистов плакат.
На митинге Порошенко заявил, что начнет второй срок с обновленной ракетной программы.
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