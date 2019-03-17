ЕС выступил с заявлением по Крыму

«Европейский Союз по-прежнему твёрдо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины. Европейский Союз вновь заявляет, что не признаёт и продолжает осуждать это нарушение международного права», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
В документе указывается, что действия России «привели к опасному обострению напряжённости в Керченском проливе и Азовском море».
ЕС вновь призвал «незамедлительно и без предварительных условий» освободить задержанных украинских моряков, суда и оснащение.
Кроме того, в заявлении содержится осуждение строительства Крымского моста и призыв обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обязать Киев компенсировать убытки Крыма за время нахождения в составе Украины.
По словам первого вице-спикера парламента полуострова Ефима Фикса, они могут достигать сотен миллиардов рублей.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.