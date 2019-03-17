ЕС выступил с заявлением по Крыму

ЕС выпустил заявление в связи с пятилетием референдума в Крыму

Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму

«Европейский Союз по-прежнему твёрдо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины. Европейский Союз вновь заявляет, что не признаёт и продолжает осуждать это нарушение международного права», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

В документе указывается, что действия России «привели к опасному обострению напряжённости в Керченском проливе и Азовском море».

ЕС вновь призвал «незамедлительно и без предварительных условий» освободить задержанных украинских моряков, суда и оснащение.

Кроме того, в заявлении содержится осуждение строительства Крымского моста и призыв обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обязать Киев компенсировать убытки Крыма за время нахождения в составе Украины.

По словам первого вице-спикера парламента полуострова Ефима Фикса, они могут достигать сотен миллиардов рублей.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.