Зеленский сдулся? В США поставили на Порошенко

По данным опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner с головным офисом в Вашингтоне, за три недели до выборов уровень поддержки кандидата в президенты Украины и лидера «Студии Квартал 95» Владимира Зеленского среди избирателей упал с 28% до 24%, в то время как число сторонников действующего президента Петра Порошенко увеличилось с 18% до 20%.

По данным опроса, проведенного международной компанией Greenberg Quinlan Rosner, занимающейся стратегическим консультированием в избирательных кампаниях, чей головной офис расположен в Вашингтоне, отрыв между текущим лидером предвыборной гонки за пост главы государства на Украине юмористом Владимиром Зеленским и действующим президентом страны Петром Порошенко сократился, передает украинское издание «Новое время».

В ходе исследования, которое проводилось с 23 февраля по 4 марта, было установлено, что уровень поддержки Зеленского среди избирателей упал на четыре процентных пункта до 24%, в то время как за его главного конкурента готовы проголосовать 20% респондентов.

Отмечается, что в число сторонников Зеленского были также включены неопределившиеся с выбором граждане страны, предпочтения которых удалось оценить сотрудникам украинской компании InfoSapiens, которые занимались полевым этапом исследования перед тем, как передать данные в GQR для обработки данных по собственной методологии.

Поддержка Порошенко за три недели до проведения выборов, которые назначены на 21 марта, выросла на два процентных пункта. Настолько же снизилась готовность граждан страны отдать свои голоса за бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко . Рейтинг лидера партии «Батькивщина» упал до 13%.

Если бы выборы прошли в ближайшие дни, Зеленский вышел бы победителем в случае выхода во второй тур, отмечают «Вести.Ru». По прогнозам аналитиков, в борьбе с Порошенко он смог бы выиграть с результатом 52% против 44%, а против Тимошенко его результат мог бы составить 55% против 41%.

Тем не менее, и в случае гипотетического второго тура, поддержка Зеленского была бы гораздо слабее, чем считалось раньше. Так, его преимущество в противостоянии с Порошенко упало на 13%, а против Тимошенко он смог бы показать результат на 8% меньше прежних прогнозов. Сообщается, что глава государства смог улучшить свои позиции на 10%, а бывший премьер — на 5%.

Среди бывших клиентов Greenberg Quinlan Rosner, погрешность выборки которой составляет 3,6%, числятся такие политики как Михаил Саакашвили , с которым аналитики работали в 2008 и 2010 годах, а также Виктор Ющенко , чью партию компания консультировала в 2007 году.

Сообщение о падении рейтинга Зеленского появилось на фоне блокировки его канала на YouTube, который изначально был опубликован в инстаграме кандидата. В нем юморист, в частности, предупреждал, что его команда не боится никаких «хакерских-шмакерских» атак.

«Эта учетная запись заблокирована из-за неоднократных или грубых нарушений политики ютьюба относительно спама, мошенничества, обманчивого содержания или иных отклонений от условий использования», — говорилось в официальном сообщении видеосервиса.

Впоследствии канал Зеленского был разблокирован, однако причины возникшей ситуации остаются неизвестны.

За день до этого в полицию Киева поступила информация о том, что во дворце «Украина», где проходил концерт «Студии Квартал 95», руководителем которой является комик, была заложена бомба.

По данным Strana.ua, проверка здания сотрудниками спецслужб и саперами не дала никаких результатов — специалисты не обнаружили взрывчатые вещества или какие-либо опасные устройства. При этом, эвакуация не проводилась, так как организаторы сразу решили, что происходящее является провокацией, направленной на срыв мероприятия.