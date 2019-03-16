Вырвал фото: избирателю не дали задать вопрос Порошенко

Очередной неприятный инцидент произошел на встрече украинцев с президентом Петром Порошенко . Мужчина попытался задать главе государства вопрос, протягивая фотографию, чтобы украинский лидер обратил внимание. Но заметить ее президент не успел — снимок выхватил губернатор Закарпатской области, после чего скомкал его и бросил в толпу.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках предвыборной кампании побывал в Ужгороде , где в очередной раз произошел неприятный инцидент. Пока он приветствовал вышедших к нему украинцев, попутно отвечая на их вопросы, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль вырвал из рук одного из пришедших мужчин фотографию, которую украинец пытался показать президенту. Видео происшествия опубликовал в фейсбуке пользователь Ярослав Сайкевич.

На кадрах видно, что Порошенко проходит вдоль стоящих за ограждением людей, пожимая им руки. Из толпы тянется рука со снимком и доносится вопрос: «Почему вы преследуете Анатолия Шария?»

Охранники начинают вырывать фотографию, но мужчина не позволяет им схватить ее. В этот момент подоспел Москаль, который вырвал из рук снимок, скомкал его и бросил обратно в толпу.

Анатолий Шарий, о котором так настойчиво пытались спросить украинского лидера, — видеоблогер, критикующий действия властей и разоблачающий фальсификации в украинских СМИ. Он утверждает, что администрация Порошенко в ответ проводит кампанию по его дискредитации. В декабре прошлого года Шарий объявил, что заплатит 15 тысяч гривен каждому, кто спросит у Порошенко о причинах преследования блогера.

Как показывает практика, обычно из-за провокационных вопросов украинскому лидеру люди страдают куда сильнее. Так, 7 марта портал Strana.ua сообщил, что в Днепре сожгли автомобиль активиста Якова Днепровского, пытавшегося спросить у Петра Порошенко, почему в городе процветает наркоторговля.

Активист рассказал, что пришел на встречу в рамках предвыборной кампании Порошенко, Чтобы спросить его об открытой наркоторговле в Днепре. Когда он выкрикнул «Петр Алексеевич!», по его словам, рядом с ним оказалась девочка, которая хотела задать вопрос об Анатолии Шарии, но «ее сзади кто-то стал тянуть, не давая ничего спрашивать». Увидев это, активист попытался вступиться, но тогда и его вывели из толпы.

«Человек 15-20 спортивных ребят побежали в нашу сторону. Одного нашего активиста, который снимал происходящее в прямом эфире, ударили так, что он потерял сознание и сломал челюсть. Мы взяли его под руки и понесли в ближайшие дежурившие скорые помощи, но нам сказали, что они обслуживают только гостей Петра Порошенко», — сообщил Днепровский.

Он заверил, что за ним следила группа из пяти человек, один из которых сфотографировал номерные знаки его машины. Через несколько часов автомобиль сгорел во дворе дома активиста, сказал он.

Как отмечает Strana.ua, после случившегося в соцсетях начался «флешмоб» «Петя, спали мне машину». Пользователи публикуют видеоролики, в которых выступают в поддержку Якова и призывают украинского лидера поджечь и их автомобили.

Еще один инцидент произошел в Запорожье, где президент или его охранник сорвал шапку с головы женщины. Это произошло, когда Порошенко здоровался с избирателями. Местная жительница попыталась что-то сказать украинскому лидеру, и тогда с ее головы сняли головной убор. Но по видео нельзя однозначно определить, кто именно схватил шапку.

Позже в администрации президента Украины объяснили, что такое досадное недоразумение произошло случайно. Но Анатолий Шарий не стал слепо доверять официальным заявлениям властей. В своем блоге он опубликовал видео, в котором пояснил, что женщина на самом деле спрашивала: «Почему вы преследуете Анатолия Шария?» Блогер разместил и продолжение видео, на котором видно, что после инцидента другая девушка обращается к Порошенко с вопросом, но ее сразу же оттесняет охрана главы государства.

За Шария пострадала и жительница города Александрия Кировоградской области. На встрече 28 февраля Порошенко, проходя по «живому» коридору, руководитель услышал вопрос одной из девушек о том, почему киевская власть преследует блогера.

В ответ президент похлопал ее рукой по лицу, сказал, что ей, по ее словам, не заплатят 15 тыс., попытался узнать ее имя и место жительства, после чего сказал: «Не бойся», и сильно похлопал по плечу.

Позже в ютубе появился видеоролик, в котором девушка рассказала о подробностях встречи с президентом и выразила свои эмоции от такого опыта.

«Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше», — говорила героиня ролика.

Она отметила, что после встречи с Порошенко она пошла к кафе и на протяжении всего пути к ней несколько раз подходили правоохранители и просили предъявить документы и представиться. Когда она оказалась в заведении, к ней подошел мужчина и потребовал пройти с ним. Девушка попыталась позвонить своему молодому человеку, но подошедший к ней мужчина начал вырывать телефон со словами, что гаджеты людей из толпы «нужно вырывать и разбивать». В итоге ей все же удалось дозвониться до отца и уйти домой.