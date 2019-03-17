Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bloomberg: с Трампа потребуют миллионы долларов по иску против его фонда 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что президент США Дональд Трамп должен заплатить штраф в $5,6 млн за незаконные операции с финансами своего фонда Donald J. Trump Foundation. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова прокурора.
Она добавила, что помимо выплаты штрафа Трамп обязан возместить $2,8 млн убытков из-за незаконного использования финансов своего фонда в "политических" и "деловых" целях. Таким образом, для достижения мирового соглашения президенту и его представителям в общей сложности требуется выплатить $8,4 млн По словам Джеймс, неправомерное использование средств фонда признали дети Трампа. Также доказательства содержаться в имеющейся у гособвинителей переписке Donald J. Trump Foundation.
Отмечается, что генпрокурор попросила у главы суда вынести приговор без судебного процесса.
В ноябре прошлого года агентство Reuters сообщало, что суд дал ход иску генпрокуратуры Нью-Йорка против фонда Трампа.
Газета.Ru: последние новости
Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине Маккейн передал ФБР и СМИ досье о связях Трампа с Россией Гуайдо захватил власть над нефтяной компанией Citgo
Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Bloomberg , Reuters , Нью-Йорк
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Порошенко поведал о «триедином ударе» по России
Украина Политика
Убивший 49 человек новозеландский стрелок хотел больше крови
В мире Происшествия
«Лицемерие и цинизм»: Россия отомстит Европе
Политика В мире
«Фу, животные!»: Киркоров и Басков взбесили россиян
Шоу-бизнес
Порошенко наступает на пятки Зеленскому
Украина В мире
Менеджер Началовой сообщила о последствиях операции
Шоу-бизнес
В Крыму развернули самый большой российский флаг
Общество
Доктор вынес свой вердикт тяжелобольной Началовой
Шоу-бизнес
Обнародован отчет о смерти Лесина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение