Дети погибли в результате авиаудара в Сирии

Жертвами удара, который был нанесён авиацией международной коалиции, возглавляемой США , стали 10 мирных жителей сирийской провинции Дейр эз-Зор.

В числе погибших есть дети, сообщает информагентство SANA со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что атаке подверглось селение Аль-Багуз, расположенное на юго-востоке провинции.

Ранее News.ru писал о том, что боевики нанесли ракетный удар по городу Скальбия на севере Сирии. В результате погиб один мирный житель и ещё четверо, включая ребёнка, получили ранения.