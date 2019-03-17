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Дети погибли в результате авиаудара в Сирии 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: News.ru
Жертвами удара, который был нанесён авиацией международной коалиции, возглавляемой США, стали 10 мирных жителей сирийской провинции Дейр эз-Зор.
В числе погибших есть дети, сообщает информагентство SANA со ссылкой на собственные источники.
Уточняется, что атаке подверглось селение Аль-Багуз, расположенное на юго-востоке провинции.
Ранее News.ru писал о том, что боевики нанесли ракетный удар по городу Скальбия на севере Сирии. В результате погиб один мирный житель и ещё четверо, включая ребёнка, получили ранения.
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В мире , Ближний Восток , ИА SANA , Сирия
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