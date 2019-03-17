Журналистка из Киева не нашла в Крыму ностальгию по Украине

Автор блога на украинском портале «Страна.ua» Олеся Медведева пришла к заключению о принадлежности Крыма после своего визита на полуостров. Девушка сняла там три сюжета об изменениях в регионе с момента его присоединения к России . В первом выпуске она отметила, что россияне на этой территории «окончательно окопались»: по ее наблюдениям, фактически Крым живет по российским законам.

В заключительном выпуске своего путешествия журналистка поделилась общими впечатлениями от визита на полуостров. Она обратила внимание, что за пять лет Россия вложила в республику больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.

«Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса «Таврида», Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля», — подчеркнула она.

К тому же Медведева также сравнила цены в регионе с украинскими. Вопреки расхожему мифу о более дорогих российских товарах, журналистка заявила, что на полуострове «что-то дороже, а что-то дешевле». К примеру, в Крыму более дешевый бензин и коммунальные услуги, в частности отопление, а также более высокие пенсии и зарплаты, чем на Украине, заметила она. В то же время она признала, что из-за санкций на полуострове не действуют многие международные и даже российские компании.

Автор выделила «неудобство» жизни на полуострове — необходимость исполнять законы.

« [Раньше] налоги никто не платил, ограничивались откатами для своих «крыш». В России все не так, в России нужно платить налоги. На Украине есть поверье, что налоги платит только лох. Малому бизнесу Крыма, который привык работать совсем в других условиях, это непривычно и очень неудобно», — пояснила она.

В итоге журналистка пришла к выводу, что крымчане действительно хотят быть частью России. Она не исключила, что они могут ностальгировать по Украине, но только по той, «которая закончилась в 2013 году». Украина 2019 года, по ее мнению, является «чужой для крымчан страной».

Кстати, некоторые ее зарубежные коллеги разделяют ее позицию по поводу Крыма. К пятой годовщине с момента присоединения Крыма к России на полуостров приехали иностранные журналисты, чтобы оценить произошедшие за пять лет изменения. Кубинский журналист Антонио Рондон работал и отдыхал в этом регионе несколько раз с 2007 года и заметил существенные изменения там.

«Я тут бывал уже неоднократно, и могу сравнивать. Инфраструктура быстро развивается, я вижу, какие усилия прилагает Россия. Она укрепляет оборону Крыма, и это особенно важно, поскольку бывают в отношении полуострова провокации, особенно сейчас, в период предвыборной кампании [на Украине — «Газета.Ru»]», — приводит его слова РИА «Новости. Крым».

Ливанский журналист Ахмад Атеф Хаж-Али заметил, что до 2014 года полуостров находился в упадке, но в составе России начал преображаться.

«Изменения видны, мы видим, сколько сделано в вопросах инфраструктуры. Видно, что при Украине он [Крым — «Газета.Ru»] был заброшен, как будто и не был ее частью. А здесь люди всегда чувствовали свою принадлежность к РФ, и после воссоединения проблемы начали сглаживать. Сделано многое, но не меньше еще предстоит сделать», — цитирует его агентство.

Но если зарубежные журналисты и начинают говорить о российской принадлежности Крыма, то на Украине с этим мириться не намерены, и киевские власти регулярно делают заявления о намерении вернуть полуостров в состав своей страны. По этой причине в начале марта председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил министра иностранных дел Украины Павла Климкина в регион к празднованиям по случаю пятой годовщины присоединения Крыма к России.

«Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова», — сказал он РИА «Новости».

Гемпель уверен: если бы Климкин побывал на полуострове, то кардинально бы изменил свою позицию и стал «другом российского Крыма». Впрочем, парламентарий усомнился в том, что министру «хватит смелости посмотреть правде в глаза».

В конце прошлого года к тому, чтобы признать Крым российским, призывал страны Запада бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген. Об этом он писал в статье для издания Aftenposten.

Он напомнил, что США всегда предпринимали масштабные военные меры для возвращения американских военнопленных и заложников домой. Поэтому, считает Хаген, Вашингтон должен был беспристрастно оценить, как Россия «встала на защиту интересов многочисленного русского населения в Крыму, которое боится недемократических и порой даже фашистских сил, стоящих у власти на Украине».

К тому же он отметил, что в Крыму прошел референдум, продемонстрировавший, что больше 90% населения полуострова хотели присоединиться к России.