Украинская журналистка описала, как изменился Крым за пять лет

Украинская журналистка Олеся Медведева подвела итоги своей поездки в Крым , в котором констатировала, что Россия за пять лет вложила в полуостров больше средств, чем Украина за 23 года.

«Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса Таврида, Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля», — рассказала она, передает РИА «Новости».

Она отметила, что не нашла подтверждения мифу о более дорогих российских товарах. По ее словам, на полуострове что-то может быть дороже, а что-то — дешевле.

Медведева пояснила, что в Крыму более дешевый бензин и коммунальные услуги, и более высокие пенсии и зарплаты по сравнению с украинскими.

По словам журналистки, на полуострове из-за санкций не работают много международных и даже российских компаний.

Ранее в своем блоге Медведева сообщила, что «россияне окопались» в Крыму окончательно и отметила, что полуостров живет по российским законам.