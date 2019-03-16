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Украинская журналистка описала, как изменился Крым за пять лет 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Украинская журналистка Олеся Медведева подвела итоги своей поездки в Крым, в котором констатировала, что Россия за пять лет вложила в полуостров больше средств, чем Украина за 23 года.
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«Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса Таврида, Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля», — рассказала она, передает РИА «Новости».
Она отметила, что не нашла подтверждения мифу о более дорогих российских товарах. По ее словам, на полуострове что-то может быть дороже, а что-то — дешевле.
Медведева пояснила, что в Крыму более дешевый бензин и коммунальные услуги, и более высокие пенсии и зарплаты по сравнению с украинскими.
По словам журналистки, на полуострове из-за санкций не работают много международных и даже российских компаний.
Ранее в своем блоге Медведева сообщила, что «россияне окопались» в Крыму окончательно и отметила, что полуостров живет по российским законам.
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Комментарии205
В мире , Общество , Украина , РИА Новости , Республика Крым
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