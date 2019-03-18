Вучич пригрозил ответом на насилие со стороны протестующих

Президент Сербии Александр Вучич пригрозил ответом на насилие со стороны протестующих в стране, передает ТАСС

Он отметил, что демонстранты имеют право выражать свое мнение, но не должны применять насилие.

"На улице можете делать что угодно, пока все спокойно, однако насилие я не позволю ни на секунду. Они должны это знать: если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич покинул резиденцию под свист собравшихся граждан и пожелал им всего хорошего.