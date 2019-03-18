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Вучич пригрозил ответом на насилие со стороны протестующих 

Газета.Ru + ещё 39 18 марта 2019
Фото: Reuters
Президент Сербии Александр Вучич пригрозил ответом на насилие со стороны протестующих в стране, передает ТАСС.
Он отметил, что демонстранты имеют право выражать свое мнение, но не должны применять насилие.
"На улице можете делать что угодно, пока все спокойно, однако насилие я не позволю ни на секунду. Они должны это знать: если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Александр Вучич покинул резиденцию под свист собравшихся граждан и пожелал им всего хорошего.
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