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Медведчук призвал не пытаться решить конфликт в Донбассе без России 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что конфликт в Донбассе невозможно решить без России, передает ФАН.
Политик выразил мнение, что без учета российской позиции прийти к каким-либо договоренностям не получится.
"Ведь есть позиция России. Нам она нравится, не нравится, но мы ее должны учитывать", — заявил он.
Ранее Медведчук подчеркнул, что украинские власти допускают ошибку, отказываясь от договора о дружбе с Россией.
Он добавил, что из-за этого украинцы, проживающие на территории России, останутся без правовой защиты.
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