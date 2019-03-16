Тимошенко заручилась поддержкой мультимиллионера

Как отмечается, 16 марта они провели совместную пресс-конференцию в Киеве.

"Партия "Основа" будет делать все, чтобы Юлия Владимировна победила. Сейчас не время для амбиций", — заявил Тарута.

Он добавил, что подписал с Тимошенко меморандум, чтобы объединить свои усилия в президентской гонке.