Заключённые в РФ украинцы остаются в тюрьмах по вине Киева

Власти Украины проводят в отношении России такую политику, которая не ведёт к освобождению заключённых соотечественников, удерживаемых в России. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

По его словам, он, в частности, обращался к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом об освобождении украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе. Сделал это по просьбе президента Украины Петра Порошенко , но действия главы государства не помогают освобождению земляков, заявил Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

«Надо обо всех говорить, и эти переговоры ведутся. И в том числе и по морякам. Только вот ореол, который создаёт Украина с помощью привлечения западных партнёров, санкций, она этому не способствует», — считает политик.

Медведчук отметил, что судьба моряков решится чуть позже. По его словам, Путин объяснил ему, что в данный момент идут юридические процедуры, когда они закончатся, к этому вопросу можно будет вернуться.

Ранее News.ru сообщал, что, по мнению Медведчука, несмотря на русофобскую политику, которую ведут власти Украины, отношение украинцев к России со временем только улучшается. Так, если в сентябре 2018 года «очень хорошо» или «хорошо» о РФ отзывались 48% жителей Незалежной, то в феврале этот показатель достиг уже 57%.