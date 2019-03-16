«Имейте совесть!» Порошенко отчитал пенсионера за бедность

Президент Украины Петр Порошенко резко ответил пенсионеру после его жалобы на бедность. Это произошло на встрече главы государства с избирателями в Закарпатье в рамках его предвыборной кампании. Ранее в Днепре неизвестные сожгли автомобиль местного активиста Яши Днепровского после того, как он попытался задать Порошенко вопрос о росте наркоторговли.

Инциденты в ходе предвыборной кампании президента Украины Петр Порошенко ежедневно ставят главу государства в неловкое положение — в пятницу, 15 марта, в городе Хуст Закарпатской области он прилюдно пристыдил пенсионера за жалобу на бедность.

Когда украинский лидер стоял в толпе и произносил речь, окруженный телохранителями, его спич прервал пенсионер фразой «Петр Алексеевич, благодарю за бедность!».

Глава государства резко отреагировал на такие слова, повышенным тоном указав пенсионеру: «Не за бедность, а за борьбу с бедностью!» При этом охранники Порошенко начали теснить толпу, чтобы президент смог быстро ретироваться.

«Вы нас довели до этой бедности!», — парировал пожилой человек.

«Если вы пенсионер, то вы должны совесть иметь», — пригрозив пальцем сказал Порошенко и покинул митинг.

Десять дней назад автомобиль днепровского активиста Яши Днепровского был сожжен неизвестными после того, как мужчина попытался задать вопрос Петру Порошенко. Вопрос касался процветания в Днепре (в прошлом — Днепропетровск ) наркоторговли.

Яков пришел на встречу с президентом Украины, проводимую в рамках предвыборной кампании Порошенко. Мужчина попытался задать вопрос о наркоторговле, которая «открыто происходит» в Днепре.

«Человек 15-20 спортивных ребят побежало в нашу сторону. Одного нашего активиста, который снимал происходящее в прямом эфире, ударили так, что он потерял сознание и [ему] сломали челюсть. Мы взяли его под руки и понесли в ближайшие дежурившие скорые помощи, но нам сказали, что они обслуживают только гостей Петра Порошенко», — рассказал Днепровский.

Он добавил, что после встречи за ним проследила группа из пяти человек, один из которых сфотографировал номерные знаки его автомобиля. Спустя несколько часов машина Яши Днепровского сгорела во дворе его дома, передает ФАН.

Двумя неделями ранее Порошенко в ходе своей рабочей поездки в Запорожье схватил мужчину за нос и похлопал по плечу. Видеозапись с этим жестом опубликовала в своем фейсбуке украинская журналистка Татьяна Высоцкая

«Неуважение к людям со стороны президента — это системный феномен. На самом деле это какой-то шок», — указала она.

На кадрах видео видно, как украинский президент смеется и хватает гражданина за нос, сильно хлопнув его по плечу. Мужчина заметно дернулся и отстранился, а Порошенко с улыбкой двинулся дальше.

В конце февраля широкий резонанс получило видео, на котором Порошенко с улыбкой пожимает руки участникам встречи в Киеве в рамках своей предвыборной кампании, а затем сам грубо срывает головной убор с девушки, которая что-то ему говорит.

Тем временем комментаторы в Сети предполагают, что президент услышал какую-то неприятную реплику и решил таким образом «отомстить» девушке. В соцсетях предположили, что перед выборами Порошенко не помешает пройти психиатрическую экспертизу, передает НСН.

Вскоре администрация президента Украины указала, что он схватил головной убор женщины случайно.

Ранее Порошенко высокомерно ответил одному из шахтеров в ходе выступления перед жителями города Червоноград Львовской области. Один из участников задал политику вопрос по поводу долгов по зарплате шахтерам.

«Да знаем мы. Ты — такой же шахтер, как я — балерина!» — заявил со сцены украинский глава активисту.

Толпа встретила эти слова громким взрывом смеха.

В сети также обсуждают видео, снятое, предположительно, 28 февраля в Александрии Кировоградской области. На кадрах видно, как Порошенко в ответ на вопрос о блогере Анатолии Шарии похлопал девушку рукой по лицу. После этого президент Украины попытался узнать ее имя, место жительства и призвал «не бояться».

«Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше», — рассказала девушка.

В конце декабря прошлого года лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально стала самой бедной в Европе. На своей странице в фейсбуке она отметила, что больше половины страны — 58,7% населения — имеют доходы ниже среднего. Тимошенко добавила, что за чертой бедности сегодня находятся 30,5% украинцев, их доходы — ниже прожиточного минимума.

По мнению политика, на данный момент миграция из Украины напоминает бегство. И хотя действующий президент любит говорить о положительных эффектах трудовой миграции, на самом деле люди просто убегают из страны. Она уверена, что изменить ситуацию может только предоставление народу альтернативной власти, которая «ценит человека».