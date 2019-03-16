Отношение Запада к крымскому референдуму осудили в ЕС

Хотя Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, жители Крыма демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Об этом Митрофанов рассказал в интервью РИА Новости

«Полемика вокруг Крыма и отношение западных СМИ к результатам крымского референдума 2014 года заставили меня разочароваться в стандартах западной демократии. Оказалось, что геополитические интересы для Запада неизмеримо важнее прав человека, гуманизма или элементарной объективности», — заявил Митрофанов.

По его словам, он был наблюдателем на том референдуме и мог лично узнать, как и почему крымчане проголосовали в пользу возвращения в Россию. Депутат Европарламента отметил, что это было добровольное решение тех людей, которых он встречал на избирательных участках.