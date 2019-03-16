Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что отношение Запада к результатам крымского референдума 2014 года заставили его разочароваться в стандартах западной демократии. По его словам, вхождение Крыма в РФ было исключительно добровольным.
Хотя Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, жители Крыма демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Об этом Митрофанов рассказал в интервью РИА Новости.
«Полемика вокруг Крыма и отношение западных СМИ к результатам крымского референдума 2014 года заставили меня разочароваться в стандартах западной демократии. Оказалось, что геополитические интересы для Запада неизмеримо важнее прав человека, гуманизма или элементарной объективности», — заявил Митрофанов.
По его словам, он был наблюдателем на том референдуме и мог лично узнать, как и почему крымчане проголосовали в пользу возвращения в Россию. Депутат Европарламента отметил, что это было добровольное решение тех людей, которых он встречал на избирательных участках.
Ранее News.ru сообщал, что западные санкции принесли России только пользу. В частности, благодаря запретительным мерам ЕС и Соединённых Штатов, в том числе из-за Крыма, в стране возродилось сельское хозяйство. Такое мнение высказала профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг.