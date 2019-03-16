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Бывший сотрудник Пентагона оказался китайским шпионом 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Пентагон
Бывший сотрудник разведывательного управления министерства обороны США Рон Рокуэлл Хансен признался в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.
58-летний американец пришел работать в департамент в 2006 году. Он много лет имел дело с документами под грифом «Совершенно секретно», в связи с чем подписывал несколько обязательств о неразглашении сведений. В 2014 году его завербовали сотрудники китайской разведки.
Хансен регулярно встречался с ними в Китае. Он получил от агентов сотни тысяч долларов за предоставленную информацию.
В 2018 году мужчина обратился к своему коллеге, чтобы получить засекреченные данные о боевой готовности США в одном из регионов мира. Тот сообщил о действиях Хансена в Пентагон, после чего действовал как агент ФБР под прикрытием.
Хансен признал себя виновным в том, что передавал секретную информацию правительству другой страны в ущерб США. Соглашение со следствием предусматривает 15 лет лишения свободы.
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В мире , США , ФБР , Пентагон , Китай
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