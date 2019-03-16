Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу назвал терактом со стороны США аварию в электросетях страны.
"Кибератака против венесуэльской электрической системы — это был террористический акт со стороны правительства США против народа Венесуэлы. И народ Венесуэлы победил террористическую атаку правительства Дональда Трампа, а сейчас мы готовимся двигаться вперед", — заявил Мадуро. Его выступление транслируется в Periscope.
По его словам, за атакой стоял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, а сама атака осуществлялась из городов Хьюстон и Чикаго.
"Это была самая крупная кибератака, о которой известно на планете Земля", — отметил Мадуро.
В Венесуэле 7 марта произошел энергетический коллапс из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в среду, что подача электроэнергии в стране полностью восстановлена после блэкаута.