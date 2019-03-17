Порошенко рассказал о планах на второй президентский срок 

Выступая перед избирателями в Киеве, президент Украины Пётр Порошенко поделился своими планами на случай победы в выборах.
В частности, он заявил, что собирается поднять вопрос о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО. По словам Порошенко, это будет сделано уже в декабре 2019 года на саммите альянса в Лондоне. Президент добавил, что уже уведомил о своих намерениях генсека НАТО Йенса Столтенберга.
«К концу своего второго президентского срока планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. В 2023 году вполне реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и получить план действий по членству в НАТО», — цитирует украинского лидера ТАСС.
Порошенко также пообещал, что в случае переизбрания предпримет «политико-дипломатические шаги» по возвращению Донбасса и Крыма.
Президент добавил, что его победа на выборах вынудит Москву принять позицию Киева относительно присутствия миротворцев в Донбассе, сообщает РИА Новости.
«Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против тех, кто встает на колени, против капитуляции, он будет вынужден принять позицию Украины и мира о голубых касках ООН в Донбассе и другие наши предложения», — заявил Порошенко.
Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Ранее News.ru писал, что Порошенко сократил отставание от лидера предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского. Согласно данным одного из опросов, за Порошенко готовы проголосовать 20% избирателей, а за Зеленского — 24%. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко значительно отстаёт от них — её готовы поддержать только 11%.