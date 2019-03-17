Порошенко рассказал о планах на второй президентский срок

Выступая перед избирателями в Киеве, президент Украины Пётр Порошенко поделился своими планами на случай победы в выборах. В частности, он заявил, что собирается поднять вопрос о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО . По словам Порошенко, это будет сделано уже в декабре 2019 года на саммите альянса в Лондоне. Президент добавил, что уже уведомил о своих намерениях генсека НАТО Йенса Столтенберга «К концу своего второго президентского срока планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. В 2023 году вполне реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и получить план действий по членству в НАТО», — цитирует украинского лидера ТАСС. Порошенко также пообещал, что в случае переизбрания предпримет «политико-дипломатические шаги» по возвращению Донбасса и Крыма. Президент добавил, что его победа на выборах вынудит Москву принять позицию Киева относительно присутствия миротворцев в Донбассе, сообщает РИА Новости «Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против тех, кто встает на колени, против капитуляции, он будет вынужден принять позицию Украины и мира о голубых касках ООН в Донбассе и другие наши предложения», — заявил Порошенко. Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Ранее News.ru писал, что Порошенко сократил отставание от лидера предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского . Согласно данным одного из опросов, за Порошенко готовы проголосовать 20% избирателей, а за Зеленского — 24%. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко значительно отстаёт от них — её готовы поддержать только 11%.