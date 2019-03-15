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МИД Британии назвал новые санкции Запада «сигналом России» 

RT на русском 1 час назад
Глава МИД Британии Джереми Хант в опубликованном заявлении назвал новые санкции против России «недвусмысленным сигналом».
«Сегодня Британия и наши международные партнёры в ЕС, Австралии, Канаде и США направили недвусмысленный сигнал России, что её нападение на украинские суда в Керченском проливе и Чёрном море в прошлом году было совершенно неприемлемым», — говорится в заявлении Ханта.
По его словам, санкции являются очередным «примером противостояния международного сообщества России, которая упорно нарушает международное законодательство».
«Мы продолжим принимать необходимые меры в ответ на попытки России дестабилизировать Украину», — сказал он.
Министр указал, что Россия «должна немедленно» освободить задержанных моряков.
15 марта ЕС ввёл санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. Позднее Вашингтон расширил антироссийские санкции по Украине.
Канада также ввела санкции против России.
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В мире , Видео , Джереми Хант , МИД , ЕС , Австралия , Канада , США
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