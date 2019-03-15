МИД Британии назвал новые санкции Запада «сигналом России»

«Сегодня Британия и наши международные партнёры в ЕС, Австралии, Канаде и США направили недвусмысленный сигнал России, что её нападение на украинские суда в Керченском проливе и Чёрном море в прошлом году было совершенно неприемлемым», — говорится в заявлении Ханта.

По его словам, санкции являются очередным «примером противостояния международного сообщества России, которая упорно нарушает международное законодательство».

«Мы продолжим принимать необходимые меры в ответ на попытки России дестабилизировать Украину», — сказал он.

Министр указал, что Россия «должна немедленно» освободить задержанных моряков.

15 марта ЕС ввёл санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. Позднее Вашингтон расширил антироссийские санкции по Украине.

Канада также ввела санкции против России.