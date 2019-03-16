В гибели танцовщицы из дела Берлускони нашли русский след

В Италии умерла марокканская танцовщица Иман Фадил — свидетельница по новому делу против бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. По данным медэкспертизы, женщина была отравлена «смесью радиоактивных веществ», сообщает РБК со ссылкой на итальянское агентство ANSA со ссылкой на заявления прокуратуры Италии.

Фадил предстояло дать показания, проливающие свет на то, что Берлусконни платил за молчание участникам своих вечеринок на вилле под Миланом. Речь идет, как о проститутках, которых он нанимал, так и о приглашенных гостях. По данным следствия, на эти цели Берлускони потратил €10 млн Шесть лет назад политика приговорили к семи годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. Спустя год защита Берлускони добилась отмены приговора.

Но вскоре прокуратура инициировала новое расследование — о подкупе свидетелей по делу.

Свидетельницу Фадил госпитализировали 29 января с сильными болями и симптомами отказа органов. 1 марта 34-летняя женщина скончалась.

Следователи настояли на токсикологической экспертизе 6 марта. Издание La Repubblica сообщает, что одним из компонентов смеси, ставшей причиной смерти свидетельницы, был радиоактивный изотоп кобальта. Издание отмечает, что это «редчайшая смесь, в изготовлении которой русские являются экспертами».

В связи со случившемся итальянские СМИ упоминают «русский след», а также вспоминают о деле отравленного в Англии полонием сбежавшего из России подполковника ФСБ Александра Литвиненко.

Он умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Литвиненко почувствовал себя плохо после встречи с Андреем Луговым, который стал основным подозреваемым по этому делу, и Дмитрием Ковтуном. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.

По словам прокурора Милана Франческо Греко свидетельница по делу Берлусконни опасалась покушений на свою жизнь, о чем говорила своим близким и адвокатам.