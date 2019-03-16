Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В гибели танцовщицы из дела Берлускони нашли русский след 

Рамблер + ещё 7 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Италии умерла марокканская танцовщица Иман Фадил — свидетельница по новому делу против бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. По данным медэкспертизы, женщина была отравлена «смесью радиоактивных веществ», сообщает РБК со ссылкой на итальянское агентство ANSA со ссылкой на заявления прокуратуры Италии.
Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции
Фадил предстояло дать показания, проливающие свет на то, что Берлусконни платил за молчание участникам своих вечеринок на вилле под Миланом. Речь идет, как о проститутках, которых он нанимал, так и о приглашенных гостях. По данным следствия, на эти цели Берлускони потратил €10 млн Шесть лет назад политика приговорили к семи годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. Спустя год защита Берлускони добилась отмены приговора.
Но вскоре прокуратура инициировала новое расследование — о подкупе свидетелей по делу.
Свидетельницу Фадил госпитализировали 29 января с сильными болями и симптомами отказа органов. 1 марта 34-летняя женщина скончалась.
Следователи настояли на токсикологической экспертизе 6 марта. Издание La Repubblica сообщает, что одним из компонентов смеси, ставшей причиной смерти свидетельницы, был радиоактивный изотоп кобальта. Издание отмечает, что это «редчайшая смесь, в изготовлении которой русские являются экспертами».
В связи со случившемся итальянские СМИ упоминают «русский след», а также вспоминают о деле отравленного в Англии полонием сбежавшего из России подполковника ФСБ Александра Литвиненко.
Он умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Литвиненко почувствовал себя плохо после встречи с Андреем Луговым, который стал основным подозреваемым по этому делу, и Дмитрием Ковтуном. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.
По словам прокурора Милана Франческо Греко свидетельница по делу Берлусконни опасалась покушений на свою жизнь, о чем говорила своим близким и адвокатам.
Комментарии9
В мире , Италия
Читайте также
Видео
Порошенко поведал о «триедином ударе» по России
Украина Политика
Менеджер Началовой сообщила о последствиях операции
Шоу-бизнес
В Крыму развернули самый большой российский флаг
Общество
Обнародован отчет о смерти Лесина
Происшествия
Отец Началовой рассказал о ее операции
Шоу-бизнес
Семья Кокшенова прояснила ситуацию с приступом актера
Шоу-бизнес
Летал в Москву: новые детали о разбившемся Boeing
Происшествия
Началовой грозит ампутация
Шоу-бизнес
Чеченский депутат объяснился за «нелюбовь к русским»
Общество
Опозорившемуся Порошенко напомнили о провалах
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение