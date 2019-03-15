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Возле посольства России в Киеве открыли сквер имени Немцова 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: ©kiev.klichko.org
Сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова открыли возле здания посольства России в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба мэра украинской столицы Виталия Кличко.
«Сегодня мы в украинской столице открываем сквер имени великого друга Украины, известного российского политика-оппозиционера Бориса Немцова», — сказал Кличко.
По его словам, это «будет каждый день напоминать российскому посольству о тех людях, которые борются за правду, за демократию и справедливость, за будущее своей страны».
Мэр напомнил, что ранее площадь и сквер имени Немцова открыли в Вашингтоне и Вильнюсе.
В ноябре Киевский городской совет большинством голосов присвоил скверу у российской дипмиссии имя убитого политика.
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