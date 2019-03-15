Украина запретила ввоз в страну еще 23 российских книг

Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну еще 23 российских книг. Как сообщается на сайте ведомства, в выдаче разрешений отказано в связи с присутствием в литературе "признаков пропаганды государства-агрессора".

"Признаки пропаганды государства-агрессора, ее органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима выявлены в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", "Альпина нон-фикшн", "Эксмо" и самарского издательства "ИД Бахрах-М", — говорится в сообщении.

В частности, запрещена книга Данилы Демина "Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений", "в которой автор много страниц посвящает "могущественной корпорации и сверхдержаве СССР" и приводит в пример методы управления страной Сталиным". Украинские чиновники усмотрели также "пропаганду коммунистического тоталитарного режима" в детской книге Олены Смешливой и Ланы Богомаз "Чему я могу научиться у Анны Ахматовой ", поскольку авторы называют Октябрьскую революцию "одним из величайших событий в истории России" и иллюстрируют книгу портретами Ленина и красными флагами.

Книги Артура Салякаева "Неслучайные связи: Нетворкинг как образ жизни", Владислава Моисеева "Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума" и Михаила Умарова "PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила" "популяризуют российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурс "maіl.ru" и сервисные порталы "Яндекс" , доступ к которым в Украине запрещен".

Не будет продаваться на Украине и книга Александра Соколова "Мифы об эволюцию человека", в которой "автор, описывая методы антропологической реконструкции, ссылается на опыт силовых структур РФ". А в книге Вячеслава Семенчука "101 способ раскрутки личного бренда: Как сделать себе имя" использованы примеры лидеров РФ, а также представителей российского шоубизнеса, внесенных в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". В том же году правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. В течение 2018 года Госкомтелерадио 97 раз отказало в выдаче разрешения на ввоз в страну 477 тыс. экземпляров книг якобы антиукраинского содержания. Ведомство составило также 27 административно-хозяйственных протоколов из-за нарушений распространения печатной продукции на Украине с общей суммой штрафа в 1 млн гривен ($35 тыс.).