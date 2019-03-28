Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины , шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова. Об этом сообщает "Украинские новости".

Согласно опросу, 21,2% респондентов намерены проголосовать за Зеленского на президентских выборах на Украине.

Как отмечается, за украинского лидера Петра Порошенко готовы проголосовать 18,9% опрошенных.

При этом около 12,6% респондентов планируют отдать свой голос за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского сам посчитает голоса на украинских выборах.