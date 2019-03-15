Вашингтон насчитал полсотни враждебных стран

Скиннер призвала слушателей задуматься о геополитических изменениях в мире с конца XX века. По ее словам, раньше США беспокоились только из-за двух игроков на международной арене, способных нанести урон стране.

«У Китая было ядерное оружие, но он не был соперником, так как пытался выиграть холодную войну, держась от нее в стороне. Мы в это время были заняты соперничеством с СССР», — напомнила она.

На сегодняшний день, по словам директора отдела Госдепа, более 50 стран могут нанести существенный урон Вашингтону, вызывая тем самым беспокойство. Речь идет не только о массивном ядерном ударе, заметила Скиннер. По ее словам, другие государства могут навредить США посредством кибервойны, экономической войны, информационного противостояния.

Главной проблемой для Вашингтона станут развивающиеся страны, которые недавно присоединились или способны присоединиться к ядерному клубу, считает Скиннер.

«Если вы посмотрите на их демографию, то поймете, что это другой мир. Китай, например, стал первой в нашей истории страной, которая оказалась соперником в экономике, а не просто в военной сфере», — заключила она.