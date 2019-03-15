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США собрались наказать Китай за «притеснения уйгуров» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Американские власти рассматривают возможность введения адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в нарушении прав человека в отношении мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, передает Reuters со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.
«Мы привержены тому, чтобы способствовать привлечению к ответственности тех, кто совершает эти нарушения, и рассматриваем также [возможность] адресных санкций, также адресных мер», — приводит его слова ТАСС.
Палладино подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают призывать Китай «прекратить эту политику, освободить людей, которые были необоснованно задержаны».
Примечательно, что заявление Палладино прозвучало на фоне отмены встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ожидалось, что в конце марта лидеры США и Китая огласят окончательные договоренности в сфере торговли.
Еще в сентябре 2018 года The New York Times писала, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Китая под предлогом нарушения Пекином прав человека в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Недавно вопрос о положении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района стал причиной ссоры двух некогда великих империй — Китая и Турции. В феврале представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что более 1 млн уйгуров подвергаются в Китае «произвольным арестам, пыткам и политическому промыванию мозгов в лагерях для интернированных и тюрьмах». Анкара назвала это «большим позором для человечества». Китай назвал утверждения турецкой стороны «отвратительными», Пекин заявил Анкаре протест.
Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. Власти Китая подчеркивают, что в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.
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В мире , Азия , США , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , МИД Турции , ИТАР-ТАСС , Reuters , New York Times , Китай
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