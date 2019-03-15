Зеленский отреагировал на блокировку своего канала в YouTube

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отреагировал на блокировку своего ютьюб-канала администрацией портала в небольшом ролике, опубликованном в инстаграме . Шоумен заявил, что его команду нельзя напугать никакими «атаками хакерскими-шмакерскими».

В настоящий момент канал Зеленского на ютьюбе разблокирован, а причины произошедшего неизвестны. Ранее украинские СМИ сообщали, что при переходе на канал «Зе! Президент» всплывало уведомление о блокировке.

«Эта учетная запись заблокирована из-за неоднократных или грубых нарушений политики ютьюба относительно спама, мошенничества, обманчивого содержания или иных отклонений от условий использования», — отмечалось в сообщении.

Днем ранее полиция Киева сообщила о анонимном звонке с предупреждением о бомбе, якобы заложенной во Дворце «Украина». По сообщению Strana.ua, в тот момент там проходил концерт «Студии Квартал 95» под руководством Зеленского.

Согласно прессе, полиция отправила в здание спецслужбы и взрывотехников, однако по результату осмотра помещений здания взрывные устройства, взрывчатые вещества или похожие на них предметы обнаружены не были. Организаторы не стали эвакуировать людей, решив, что провокация была устроена против кандидата в президенты с целью сорвать мероприятие.

Полицией Украины начато расследование по факту заведомо ложного сообщения о взрыве.

Ранее сообщалось, что действующий глава Украины Петр Порошенко в предвыборных рейтингах обогнал одного из своих основных конкурентов на предстоящих выборах — лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко . По результатам опроса, проведенного центром «Социс», о своей готовности вновь отдать голос за Порошенко заявили 19,6% респондентов. Тогда как Тимошенко получила лишь 14,8% голосов и спустилась в рейтинге на третье место.

Лидером всех социологических опросов по-прежнему является Зеленский — за него проголосовали бы 27,7% граждан Украины, сообщает НСН.

Стоит отметить, что кандидаты не теряют времени даром и вовсю обмениваются взаимными предвыборными шпильками. Так, Тимошенко недавно едко прокомментировала высокие рейтинги Зеленского, заявив, что голосовать за шоумена на выборах — все равно, что варить «борщ из Чебурашки». В то же время экс-премьер-министр страны убеждена, что это «блюдо» может быть опасно для Украины.

«Это возмущение людей мне абсолютно понятно, но рецепты нужно искать другие. Потому что в ответ на несправедливость делать такой борщ из Чебурашки — это, может, определенным образом креативно и это какой-то эксперимент, но это точно невкусно», — заявила политик.

Тимошенко также подчеркнула, что если станет главой Украины, она сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным

«Я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным», — заверила она.

Зеленский, в свою очередь, сравнил заявление экс-премьера с лаем собаки из соседнего села.

«Ой, что-то еще доносится, тихонько, как лай из соседнего села, «борщ из Чебурашки». Креативно! Ну это получше, чем «скисший борщ и вчерашний»… Мы — новое блюдо!» — пояснил артист.

Вместе с тем шоумен отметил, что он — «новое блюдо», «свежее» и «без потрохов».

«Из ингредиентов важна лишь порядочность, а там людей опытных добавим по вкусу и точно обойдемся без «потрохов»!» — заключил Зеленский.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. В них примут участие сразу несколько десятков кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении нескольких месяцев являлась Юлия Тимошенко, однако в январе шоумену Владимиру Зеленскому удалось обойти ее в президентской гонке.