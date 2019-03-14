YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Зеленского

Владимира Зеленского. Видеохостинг YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе по спаму, обману и введению пользователей в заблуждение", — такая запись появляется при переходе на канал Зеленского.

В то же время в штабе кандидата говорят, что "канал временно заблокирован по неизвестным причинам без предупреждения", сообщает украинское издание "Вести".

"Сейчас мы решаем этот вопрос. За время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас уже выработался иммунитет на такие вещи. Так что не переживайте, вы успеете посмотреть новый выпуск блога", — цитирует издание представителя штаба.

Ранее Зеленский сообщал о готовящихся против него провокациях. По его словам, начали прослушивать его офис, против него и его студии "Квартал 95" готовится несколько уголовных дел.