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Трамп пригрозил Европе новой торговой войной 

Lenta.ru + ещё 7 31 минуту назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести новые импортные пошлины на европейские товары, если руководство Евросоюза не согласится на переговоры, передает Reuters.
«Если ЕС не поговорит с нами, мы введем новые пошлины на их продукты», — сказал Трамп.
По его словам, аналогичные переговоры с Китаем, продолжающиеся с декабря, идут хорошо, но о заключении окончательной сделки говорить еще рано.
Ранее 14 марта Европарламент не смог принять решения относительно переговоров с США о прекращении торговой войны. Сначала депутаты приняли резолюцию против начала каких-либо переговоров, но затем отменили ее, сообщает Euronews.
Подготовленная перед этим и поддержанная правоцентристскими партиями позиция Брюсселя включала несколько пунктов, в частности отмену пошлин на автомобили. Также она предусматривала выход из переговоров в случае дальнейшего повышения тарифов Вашингтоном.
Договоренность о начале переговоров между США и Китаем была достигнута в декабре во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Страны договорились не повышать обоюдные пошлины до мая. Впоследствии срок был продлен.
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В мире , США , Дональд Трамп , ЕС , Европарламент , Reuters , Китай
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