Французский политик призвал ввести санкции против Украины

Президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани призвал Евросоюз ввести санкции в отношении Украины за несоблюдение минских договоренностей. Об этом, как передает РИА «Новости», Мариани заявил во время поездки в Крым.

«Если мы говорим о необходимости принять какие-то санкции, то их нужно принимать и в отношении Украины, которая не соблюдает положения минских договоренностей», — сказал он.

Политик рассказал, что полгода назад посещал Донецк, где выяснилось, что Украина не сделала ничего из того, что было предусмотрено минскими договоренностями.

«Во-первых, там прописано, что нужно ввести автономию для восточной части территории Украины — Рада до сих пор не проголосовала, даже не вынесла на голосование никакого законопроекта в этом направлении. Во-вторых, Минские соглашения предусматривают политическую амнистию для жителей Донецка и принятие нового закона о выборах — ни по одному из этих пунктов Рада также голосование не провела», — подчеркнул Мариани.

По его словам, выполнять договоренности — прямая обязанность Киева, и если он этого не делает, «санкции нужно вводить в отношении Украины».