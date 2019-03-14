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Французский политик призвал ввести санкции против Украины 

Рамблер + ещё 3 17 минут назад
Президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани призвал Евросоюз ввести санкции в отношении Украины за несоблюдение минских договоренностей. Об этом, как передает РИА «Новости», Мариани заявил во время поездки в Крым.
«Если мы говорим о необходимости принять какие-то санкции, то их нужно принимать и в отношении Украины, которая не соблюдает положения минских договоренностей», — сказал он.
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Политик рассказал, что полгода назад посещал Донецк, где выяснилось, что Украина не сделала ничего из того, что было предусмотрено минскими договоренностями.
«Во-первых, там прописано, что нужно ввести автономию для восточной части территории Украины — Рада до сих пор не проголосовала, даже не вынесла на голосование никакого законопроекта в этом направлении. Во-вторых, Минские соглашения предусматривают политическую амнистию для жителей Донецка и принятие нового закона о выборах — ни по одному из этих пунктов Рада также голосование не провела», — подчеркнул Мариани.
По его словам, выполнять договоренности — прямая обязанность Киева, и если он этого не делает, «санкции нужно вводить в отношении Украины».
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В мире , Видео , Украина , Республика Крым
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