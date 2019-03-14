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Украина снова начала строить «стену Яценюка» на границе с Россией 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Украина возобновила строительство стены на границе с Россией. Об этом сообщил в четверг, 14 марта, помощник председателя Госпогранслужбы республики Олег Слободян, передает УНИАН.
Работы возобновились 1 марта, подрядчикам «удалось активизироваться» на участке в Луганской области. В Харьковской области начинается установка системы видеонаблюдения и контроля.
Всего с начала месяца на границе обустроено полкилометра противотранспортных рвов, 120 метров заграждения из спирали типа «Егоза», подготовлено 1,2 километра трассы для рокадной дороги.
В 2019 году на строительство укреплений выделят 400 миллионов гривен. На эти средства украинские власти, в частности, планируют выкопать 50 километров рвов, установить 9,5 километра сетчатой ограды и 47,94 километра заграждений «Егоза», проложить 65,8 километра рокадной дороги.
В 2015-2018 годах на реализацию проекта было выделено 1,3 миллиарда гривен. На эти деньги оборудовано около 30 процентов протяженности границы. Завершить строительство стены планируется в 2021 году.
«Данный проект является крайне важным для нашего государства, а поэтому его реализация должна быть приоритетной задачей для всех органов власти», — заявил Слободян.
Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком, занимавшим должность премьер-министра.
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В мире , Украина , Олег Слободян , Арсений Яценюк , УНИАН
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