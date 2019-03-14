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В ООН обвинили Киев в давлении на УПЦ 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Управлением верховного комиссара ООН по правам человека заявило об ухудшении положения УПЦ на Украине после создания "новой церкви". Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в ООН зарегистрировали десять случаев угроз и актов запугивания в отношении священников УПЦ.
Как отмечается, в управлении считают, что правительство Украины оказывает давление на духовенство УПЦ.
При этом в ООН призвали Киев немедленно принять меры по защите основных свобод граждан.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что руководство организации должно предпринять конкретные действия в ситуации с притеснениями УПЦ.
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В мире , Украина , Александр Лукашевич , ОБСЕ , Управление ООН по правам человека , ООН , Правительство Украины
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